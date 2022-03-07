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Украинские защитники освободили Чугуев и ликвидировали двух подполковников РФ: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

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Украинские защитники освободили Чугуев и ликвидировали двух подполковников РФ: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Беларусь продолжает содействовать преступным действиям РФ. С ее территории через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупантов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 7 марта по поводу российского вторжения.

Противник продолжает наступательную операцию. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Тем не менее, конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не добились.

Враг накапливает ресурсы для штурма Киева. В то же время, оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

Полесское направление

Противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины.

В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

Северское направление

Оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода на восточные окраины Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над Черниговом и Сумами.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери. Россияне осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

Таврическое направление

Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.

Освободили Чугуев

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Во время боевых действий освобожден Чугуев. Оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике. Были уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС России подполковник Денис Глебов.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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