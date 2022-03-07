Украинские защитники освободили Чугуев и ликвидировали двух подполковников РФ: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Беларусь продолжает содействовать преступным действиям РФ. С ее территории через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупантов
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 7 марта по поводу российского вторжения.
Противник продолжает наступательную операцию. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом в направлении Мариуполь – Новоазовск.
Тем не менее, конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не добились.
Враг накапливает ресурсы для штурма Киева. В то же время, оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.
Полесское направление
Противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины.
В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.
Северское направление
Оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода на восточные окраины Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над Черниговом и Сумами.
После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери. Россияне осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.
Таврическое направление
Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.
Освободили Чугуев
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Во время боевых действий освобожден Чугуев. Оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике. Были уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС России подполковник Денис Глебов.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.