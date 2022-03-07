Украинские защитники освободили Чугуев и ликвидировали двух подполковников РФ: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Украинские защитники освободили Чугуев и ликвидировали двух подполковников РФ: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Беларусь продолжает содействовать преступным действиям РФ. С ее территории через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупантов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 7 марта по поводу российского вторжения.

Противник продолжает наступательную операцию. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Тем не менее, конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не добились.

Враг накапливает ресурсы для штурма Киева. В то же время, оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

Полесское направление

Противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины.

В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

Северское направление

Оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода на восточные окраины Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над Черниговом и Сумами.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери. Россияне осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

Таврическое направление

Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.

Освободили Чугуев

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Во время боевых действий освобожден Чугуев. Оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике. Были уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС России подполковник Денис Глебов.