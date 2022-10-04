Украинские защитники освободили уже 1534 населенных пункта: как они возвращаются к мирной жизни

В частности, в Харьковской области было освобождено 483 населенных пункта и более 50 — в Херсонской области.

Украина освободила от оккупационных войск 1534 населенных пункта.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона добавил, что:

в Херсонской области было освобождено более 50 населенных пунктов;

в Харьковской области было освобождено 483 населенных пункта.

Результаты восстановления инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках:

Разминировано 502 населенных пункта.

Нацполиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах.

Организовано 1445 гуманитарных штабов.

Органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах.

Критическая инфраструктура:

Газоснабжение – 1 026 населенных пунктов;

Электроэнергия – 976 населенных пунктов;

Водоснабжение и водоотвод – 966 населенных пунктов;

Услуги мобильной связи и интернета – 950 населенных пунктов.

На освобожденных территориях возобновили работу 933 медучреждения, учебные заведения заработали в 981 населенном пункте, услуги социальной защиты — в более чем тысячи населенных пунктов, финансовые услуги оказывают — в 922 населенных пунктах.

Напомним, что ВСУ во второй раз освободили село в Херсонской области от оккупантов. Давидов Брид был оккупирован российскими войсками в ночь на 13 марта 2022 года. 31 мая село было освобождено украинскими военными, однако 17 июня село было оккупировано повторно.

Ранее в Нацгвардии обнародовали видео освобождения Золотой Балки в Херсонской области.

Также ВСУ подтвердили освобождение села Торское Донецкой области. Кроме того, стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельске и Миролюбовка на Херсонщине.

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