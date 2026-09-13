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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинские защитники "отрезали" российское выступление под Лиманом: что изменилось в обороне Донбасса

Выступление создавало для россиян возможность давить на Лиман с севера и постепенно расширять зону своего проникновения.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

На Донетчине за последние месяцы украинские военные отбросили противника к реке Жеребец.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«В результате успешных контрнаступательных действий украинских подразделений российское командование потеряло возможность реализовать план охвата Славянско-Краматорской агломерации с севера и юго-запада», — говорится в отчете.

Российские военные блогеры также признают потерю контроля над выступлением и отмечают, что бои сместились непосредственно к оборонительным рубежам вдоль реки Жеребец.

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Россия наращивает силы для будущего наступления на Лиманском направлении. Все большую часть российских сил составляют иностранные новобранцы — преимущественно выходцы из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Российские войска также сосредотачивают удары по украинской логистике и переправам через Оскол и Северский Донец. Вероятно, эти действия являются частью подготовки к будущему более масштабному наступлению.

Аналитики обращают внимание, что российское командование фактически повторяет неудачную модель действий 2022 года, пытаясь оцепить Лиман и создать предпосылки для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Несмотря на наращивание сил, противнику не удалось выполнить поставленные задачи — оккупанты сталкиваются с дефицитом ресурсов и мощным сопротивлением украинских сил.

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