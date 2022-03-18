Украинские защитники продолжают удерживать все ключевые направления — президент

По словам главы государства, в плен попали российские срочники.

Украинские защитники продолжают удерживать все ключевые направления на фронте.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 18 марта.

"И отвечают на каждую атаку по нашим мирным городам, по нашим людям. В плен взяты еще новые российские срочники, среди них есть и те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают, не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли "похоронки", хотя они у нас в плену и живы", — сообщил глава государства.

Президент на русском языке призвал всех россиян говорить об этом.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В Интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 тысяч или больше убитых российских солдат. Ми не хотели этой войны. Ми хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", — обратился Зеленский к гражданам РФ.