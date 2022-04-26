Украинские защитники сбили 3 самолета оккупантов и 3 крылатых ракеты

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 10 воздушных целей оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают "минусировать" технику оккупантов. Так за вчера россияне потеряли 3 самолета.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.

Напомним, что украинские военные ликвидировали взвод оккупантов, которые обстреливали их позиции в Херсонской области.

Также мы писали, что военнослужащие Королевской бригады ликвидировали под Попасной в Луганской области очередную партию наемников компании "Лига" – бывшей "Вагнер".

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