Украинские защитники сбили 3 самолета оккупантов и 3 крылатых ракеты

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 10 воздушных целей оккупантов.
Вооруженные силы Украины продолжают "минусировать" технику оккупантов. Так за вчера россияне потеряли 3 самолета.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.
Напомним, что украинские военные ликвидировали взвод оккупантов, которые обстреливали их позиции в Херсонской области.
Также мы писали, что военнослужащие Королевской бригады ликвидировали под Попасной в Луганской области очередную партию наемников компании "Лига" – бывшей "Вагнер".