Украинские защитники сбили почти все иранские дроны РФ, на протяжении дня атаковавшие критическую инфраструктуру Украины

Украинские защитники уничтожили 90% иранских ударных дронов-камикадзе из 100%, которыми РФ атаковала Украину в течение суток.

Успехами Вооруженных сил поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БпЛА Shahed-136, применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", — написал он.

Напомним, что ранее украинские защитники в течение 2 часов "приземлили" 19 иранских БПЛА. 17 из них уничтожили силы ПВО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, еще два – Силы обороны.

Также израильские специалисты изучили дроны "Герань-2", которые используют РФ против Украины и иранские "Shahed-136" и пришли к выводу, что они идентичны. Доказательства этому президент Израиля пообещал предоставить США.

Власти Ирана отрицают, что поставляют в Россию свои дроны-камикадзе и даже заявили о готовности принять участие в расследовании этого факта.