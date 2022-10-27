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Украинские защитники сбили почти все иранские дроны РФ, на протяжении дня атаковавшие критическую инфраструктуру Украины

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Украинские защитники сбили почти все иранские дроны РФ, на протяжении дня атаковавшие критическую инфраструктуру Украины

Силы ПВО Украины ежедневно улучшают свое мастерство по сбиванию иранских ударных дронов.

Украинские защитники уничтожили 90% иранских ударных дронов-камикадзе из 100%, которыми РФ атаковала Украину в течение суток.

Успехами Вооруженных сил поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БпЛА Shahed-136, применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", — написал он.

Напомним, что ранее украинские защитники в течение 2 часов "приземлили" 19 иранских БПЛА. 17 из них уничтожили силы ПВО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, еще два – Силы обороны.

Также израильские специалисты изучили дроны "Герань-2", которые используют РФ против Украины и иранские "Shahed-136" и пришли к выводу, что они идентичны. Доказательства этому президент Израиля пообещал предоставить США.

Власти Ирана отрицают, что поставляют в Россию свои дроны-камикадзе и даже заявили о готовности принять участие в расследовании этого факта.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
659
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