ВСУ на юге попали во вражеский вертолет.

Сегодня, 7 октября, ВСУ сбили очередной российский вертолет. Вражеский "Аллигатор" ликвидирован на Южном направлении фронта.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Сбит очередной "Аллигатор" русни. 7 октября, около 8.00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет кафиров Ка-52 "Аллигатор", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вчера вечером, 6 октября, ракетчики ВСУ сбили на Южном направлении два вражеских беспилотника. Их тип пока не установлен.

4 октября на юге страны зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ уничтожили два вражеских вертолета Ми-24 и Ми-8".

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