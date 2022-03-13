Украинские защитники вытеснили российских оккупантов за пределы села Мощун Киевской области

Идут интенсивные бои на гостомельском направлении Киева.

Украинские защитники вытеснили российские оккупационные силы за пределы села Мощун в Бучанском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ по социальной сети Facebook.

"Идут интенсивные бои на гостомельском направлении Киева. Активные боевые действия здесь идут днем и ночью. Обстрелы вражеской артиллерии мирной инфраструктуры не останавливаются ни на минуту. В селе Мощун в Бучанском районе Киевской области наши защитники успешно уничтожают вражеские подразделения и уже вытеснили противника пункта”, — говорится в сообщении.

БИТВА ЗА КИЕВ. МОЩУН. ГОСТОМЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. БИТВА ЗА КИЕВ. МОЩУН. ГОСТОМЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ЭКСКЛЮЗИВ Идут интенсивные бои на гостомельском направлении Киева. Активные боевые действия здесь идут днем и ночью. Обстрелы вражеской артиллерии мирной инфраструктуры не останавливаются ни на минуту. В селе Мощун в Бучанском районе Киевской области наши защитники успешно уничтожают вражеские подразделения и уже вытеснили противника за пределы населенного пункта. Видео от наших собратьев с Военное телевидение Украины #stoprussia Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Воскресенье, 13 марта 2022 г.

Напомним, в МВД заявляют, что никакой блокады Киева пока нет.

Кроме того, советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что о Киеве нельзя волноваться совсем. Все наступательные силы разбиты, оставшиеся стали на оборону.

"О Киеве можно не волноваться. Все брошенные силы уже разбиты. Также Харьков, Сумы, Чернигов. Противник наступает в Мариуполе, зоне ООС и Николаеве. Киев – в относительной безопасности. Даже если они накопят резервы – их бросят в ООС., если полезут – мы их убьем", — отметил Арестович.

Читайте также: