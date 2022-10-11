Атака дронами-камикадзе Николаевщины и Одессы: что известно

На юге российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Украины с помощью ударных дронов "Shahed-136". Украинские защитники сегодня утром, 11 октября, не дали долететь до конечной точки 8 иранским "мопедам".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"11 октября, с 3.30 до 05.30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевщиной 5 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесщиной — 3.", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия начала использовать против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed 136. Они стоят сравнительно недорого, но могут нанести большой ущерб. Украинские силы противовоздушной обороны вынуждены тратить имеющийся небольшой запас ракет, чтобы справиться с ними.

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