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Украинские защитники записали поздравление с Днем матери с фронта – трогательное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
1 мин
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Украинские защитники записали поздравление с Днем матери с фронта – трогательное видео

Украинские защитники записали приветствие с Днем матери с фронта. Фото: скриншот с видео

Воины ВСУ поблагодарили мам за самое главное – жизнь.

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поздравили своих мам с Днем матери. Защитники поблагодарили матерей и попросили не волноваться о своих сыновьях.

Трогательное видео военные разместили на странице Facebook.

Воины выразили благодарность своим мамам за самое главное – жизнь, которую они не просто тратят, а приносят пользу, защищая и освобождая Украину от врага.

"Вы защищали нас, когда мы были детьми, а теперь наша очередь. Наше главное пожелание – не волнуйтесь, берегите себя и ждите нас дома. Наш главный подарок – вернуться к вам с победой", — обратились военные к матерям.

День матери в Украине отмечается каждое второе воскресенье мая.

Трогательное поздравление с Днем матери от защитников Украины

Трогательное поздравление с Днем матери от защитников Украины

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Дата публикации
Просмотры
514
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