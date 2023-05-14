Украинские защитники записали поздравление с Днем матери с фронта – трогательное видео

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поздравили своих мам с Днем матери. Защитники поблагодарили матерей и попросили не волноваться о своих сыновьях.

Трогательное видео военные разместили на странице Facebook.

Воины выразили благодарность своим мамам за самое главное – жизнь, которую они не просто тратят, а приносят пользу, защищая и освобождая Украину от врага.

"Вы защищали нас, когда мы были детьми, а теперь наша очередь. Наше главное пожелание – не волнуйтесь, берегите себя и ждите нас дома. Наш главный подарок – вернуться к вам с победой", — обратились военные к матерям.

День матери в Украине отмечается каждое второе воскресенье мая.

Трогательное поздравление с Днем матери от защитников Украины

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