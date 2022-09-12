Украинские зенитные подразделения уничтожили 9 из 12 крылатых ракет оккупантов

Вечером, 11 сентября, около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет «Калибр» с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили 9 из 12 ракет оккупантов.
"Слава Украине! Бьем врага вместе! Итого – к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, на 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
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