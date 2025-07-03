Украинские женщины стремятся к большей финансовой грамотности и открытию своего бизнеса - данные опроса

Реклама

Согласно данным совместного проекта Ощадбанка и Украинского Женского Конгресса, направленного на повышение финансовой грамотности среди женщин из малых общин, только четверть женщин смогли вычислить годовую ставку кредита по месячному показателю. Среди мужчин с задачей справились 37%.

Дмитрий Савчук, директор ООО «Инфо Сапиенс» – компании, которая провела опрос, объясняет такую ситуацию тем, что женщины беднее и, соответственно, имеют меньше навыков использования избыточных средств. Кроме того, более низкая финансовая грамотность способствует бедности, создавая «порочный круг».

Впрочем, украинки заинтересованы в обучении финансовой грамотности. Таким образом, в Ощадбанке считается поддержка женского бизнеса важным приоритетом своей работы. Банк активно помогает женщинам-предпринимателям не только выживать, но и развиваться во время полномасштабной войны, рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама

«По нашему мнению, потенциал женского бизнеса еще до конца не раскрыт. Мы хотим, чтобы больше украинок начинали собственное дело, получали новые знания, а затем и новые возможности. Сотрудничество с УЖК – очередной шаг в этом направлении. Полученные социологические данные свидетельствуют о существенном спросе на обучение по финансовой грамотности для женщин и эти результаты будут использованы для планирования информационных кампаний в этой сфере», – отметил Сергей Наумов.

В свою очередь, член Наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова подчеркнула, что с начала войны Ощад стал не просто банком, а полноправным партнером своим клиентам: в финансировании и грантах, в расширении возможностей, в экспертной поддержке и обучении.

«Для восстановления экономики страны сегодня крайне необходимо активнее привлечение женщин, в том числе из-за смены ими специальностей и наращивания карьерных амбиций. Наше сотрудничество с УЖК и результаты проведенного совместного исследования доказывают, что мы двигаемся по правильному направлению: образовательный компонент для этого чрезвычайно важен», – отметила Тапанова.

Соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская привела статистические данные, свидетельствующие о значительном росте количества женщин, которые из-за войны войны стали кормилицами семей, распорядительницами семейного бюджета.

Реклама

«Эти женщины взяли на себя новые функции и нуждаются в новых знаниях. Также знания нужны женщинам, которые успешно начали свой бизнес, но не знают, как масштабироваться. Поэтому мы совместно с государственным Ощадбанком сделали этот проект: социологически исследовали, какие аспекты финансовой грамотности провисают, на что обратить внимание, где сделать банковские услуги доступнее. Мы хотим, чтобы женщины становились более ловкими и эффективными», – заявила Светлана Войцеховская.