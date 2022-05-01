Украинские звезды довели до слез кавером на хит "Скрябина" "Місця щасливих людей": вспомнили Мариуполь и Ирпень

Известные украинские исполнители откликнулись на предложение продюсера и соучредителя музыкальной премии YUNA Павла Шилько.

Юрко Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi, Руслана и другие приняли участие в записи кавера на хит группы "Скрябин" "Місця щасливих людей".

В композиции был несколько изменен текст – теперь вместо Берлина, Мадрида, Парижа упомянули пострадавшие от российского вторжения Мариуполь, Ирпень, Чернигов, Харьков, Херсон, Киев.

"Творцы планируют использовать новый вариант трека "Місця щасливих людей" на телевидении, радио и в интернет-изданиях не в коммерческих целях, а исключительно для благотворительности. Она также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины вопросов телевидения и радиовещания", — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БО "Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина".

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