Украинские звезды отыграли концерт прямо посреди станции в метро Днепра

Украинские звезды устроили бесплатный концерт на станции метро "Вокзальная" в городе Днепр.

Таким образом, артисты хотели поддержать гражданских и одновременно позаботиться о безопасности зрителей. Проект назвали "Життя переможе".

Рекордное количество людей – на станции днепровского метро. Один из самых коротких в мире, до сих пор не достроенный в центр города — за последние месяцы стал бомбоубежищем, а теперь и концертной площадкой, говорится в сюжете ТСН.

Несколько тысяч зрителей также устраивают мини-концерт. Зовут себя артистическим батальоном – ежедневно выступают в госпиталях, воинских частях и на передовой. Бесплатный концерт в метро устроили, чтобы поддержать граждан, имеющих свой собственный фронт.

Пассажиры, приезжавшие на станцию, были удивлены. Удержаться от танцев и пения им было очень тяжело.

"Жизнь победит": украинские звезды устроили концерт в метро Днепра

Артисты признавались, что специфическая акустика и гул поездов им не мешал. А по словам лидера группы "ВВ" Олега Скрипки, наоборот – придавал особый эффект.

"Такая ситуация – я думаю, это лучшее место для концертов. Это абсолютная безопасность. А то, что ездят поезда и люди идут и проходят, главное — мы обращаемся к людям, помогаем друг другу", — сказал Скрипка.

Не обошлось и без шуток, за которые отвечал автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков.

"Первые несколько дней казалось, что юмор – это неуместно, это странно в этой ситуации. Но потом, общаясь с людьми, особенно общаясь с военными, понимаешь, что это очень важный элемент для того, чтобы не сойти с ума хотя бы", — отметил Жидков. .

Артисты говорят, что такие выступления для украинцев устроят и в других украинских городах. С обязательным соблюдением мер безопасности.

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