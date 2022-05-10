Украинских беженцев подстерегают псевдоволонтеры: как обезопаситься и не попасть в рабство

Эксперты советуют всегда проверять документы и звонить по номеру 527, чтобы получить профессиональную консультацию от специалистов.
На границах работают псевдовлонтеры, которые на границах якобы хотят помочь, но потом втягивают украинцев в опасность.
Как обезопасить себя и своих родных при выезде из Украины в соседние страны, можно узнать в материале «Сніданку з 1+1» в рамках совместной коммуникационной кампании с Европейским Союзом и Международной организацией по миграции.
30-летняя Марина пережила сложный развод, когда мужчина оставил ее с маленьким ребенком на руках. Сейчас дочери исполнился год и женщина очень переживает за жизнь ребенка, что заставило ее принять решение о выезде из страны на время боевых действий.
Местом временного проживания выбрала Польшу. Особо важной для Марины была возможность медицинской помощи в чужой стране:
«Мой ребенок очень часто болеет. Я, как мать, очень переживаю за ее здоровье, ей нужно постоянное медицинское наблюдение», — утверждает Марина.
В Польше есть возможность медицинского страхования, поэтому женщина взяла дочь и отправилась на границу. «Когда я пересекала границу с Польшей, у меня случился очень странный инцидент. Начнем с того, что я искала жилье со своим ребенком, и ко мне обратился мужчина, представившийся волонтером и предложивший его бесплатно», — рассказала украинка.
Неизвестный сказал, что можно поехать в Краков. Женщина заметила, что волонтер предлагает помощь только одиноким женщинам или молодым девушкам. Другие волонтеры дали совет Марине - спросить его удостоверение волонтера и попросить номер его машины. Однако мужчина заметно разнервничался и не представил никакого удостоверения.
О третьем маркере безопасности для переселенцев – помощь — рассказала Ирина Мидловец, специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве Международной организации по миграции в Украине.
Помните – если возникают вопросы или сомнения – звоните на бесплатную горячую линию с коротким номером 527.
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