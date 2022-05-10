Украинских беженцев подстерегают псевдоволонтеры: как обезопаситься и не попасть в рабство

Украинских беженцев подстерегают псевдоволонтеры: как обезопаситься и не попасть в рабство

Эксперты советуют всегда проверять документы и звонить по номеру 527, чтобы получить профессиональную консультацию от специалистов.

На границах работают псевдовлонтеры, которые на границах якобы хотят помочь, но потом втягивают украинцев в опасность.

Как обезопасить себя и своих родных при выезде из Украины в соседние страны, можно узнать в материале «Сніданку з 1+1» в рамках совместной коммуникационной кампании с Европейским Союзом и Международной организацией по миграции.

30-летняя Марина пережила сложный развод, когда мужчина оставил ее с маленьким ребенком на руках. Сейчас дочери исполнился год и женщина очень переживает за жизнь ребенка, что заставило ее принять решение о выезде из страны на время боевых действий.

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Местом временного проживания выбрала Польшу. Особо важной для Марины была возможность медицинской помощи в чужой стране:

«Мой ребенок очень часто болеет. Я, как мать, очень переживаю за ее здоровье, ей нужно постоянное медицинское наблюдение», — утверждает Марина.

В Польше есть возможность медицинского страхования, поэтому женщина взяла дочь и отправилась на границу. «Когда я пересекала границу с Польшей, у меня случился очень странный инцидент. Начнем с того, что я искала жилье со своим ребенком, и ко мне обратился мужчина, представившийся волонтером и предложивший его бесплатно», — рассказала украинка.

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Неизвестный сказал, что можно поехать в Краков. Женщина заметила, что волонтер предлагает помощь только одиноким женщинам или молодым девушкам. Другие волонтеры дали совет Марине - спросить его удостоверение волонтера и попросить номер его машины. Однако мужчина заметно разнервничался и не представил никакого удостоверения.

О третьем маркере безопасности для переселенцев – помощь — рассказала Ирина Мидловец, специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве Международной организации по миграции в Украине.

Нужно всегда понимать, что очень многие хотят сейчас помочь украинцам и нужно не умалять эти усилия, но и вместе с тем нужно понимать, что очень много людей хотят обмануть и нажиться. Очень важно искать эту помощь через официальные и проверенные источники, в первую очередь через государственные структуры, государственные органы, а это социальные службы и управление социальной защиты. Ирина Мидловец,

Помните – если возникают вопросы или сомнения – звоните на бесплатную горячую линию с коротким номером 527.

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