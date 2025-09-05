Украинских бойцов спасли после трёх лет скрывания от армии РФ: невероятная спецоперация

Раненого украинского воина на оккупированных территориях спрятали от армии РФ / © скрин с видео

Реклама

Командование Военно-Морских Сил Украины успешно провело спецоперацию по эвакуации четырех украинских военных, более трех лет скрывавшихся на оккупированной территории. К операции были привлечены представители Национальной гвардии.

Об этом сообщает Командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа.

История началась с информации о раненом морском пехотинце, который получил тяжелое ранение в 2022 году. Неравнодушные врачи скрыли его в одной из больниц от российских силовиков. Впоследствии выяснилось, что вместе с ним там прячутся еще трое бойцов Национальной гвардии.

Реклама

Координационный штаб, в который вошли командиры ВМС и НГУ, разработал многоэтапный план эвакуации. К операции привлекли спецподразделения, чтобы вывезти бойцов и помогавшего им прятаться медицинского работника.

«Эта история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где, казалось, шансов не было. Это о силе „Ангелов“, которые смогли достать бойцов даже из самого сердца вражеской территории. И еще раз доказали, что мы никогда не оставляем своих», — отметил командующий ВМС.

Все военные находятся в безопасности. Отряд специальной разведки ВМС «Ангелы» спас уже 88 человек и продолжает доказывать, что для украинских бойцов нет ничего невозможного.

Напомним, в настоящее время в российском плену находятся 2 577 украинских военных. Эту цифру подтвердил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести, Артур Добросердов, ссылаясь на OSINT-методы.

Реклама

Бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен на Волчанском направлении двух российских военных. Как оказалось, они бывшие заключённые. Их заставили воевать, угрожая дополнительными сроками заключения за отказ.

Российское военное командование дало новую задачу своим подразделениям — в течение осени захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.