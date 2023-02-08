Украинских детей, находившихся в Австрии, вывезли в РФ – Лубинец отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из состава Европейского института омбудсмена из-за незаконного вывоза из Австрии в Российскую Федерацию двух украинских детей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Отправил срочное письмо членам Европейского института Омбудсмана о выходе из этого объединения. Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле, Генеральный Секретарь ЕИО, член Правления ЕИО и Заместитель Омбудсмана Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий И. Зигеле", — рассказал Лубинец.

Он также подчеркнул, что такие действия являются нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

По словам Лубинца, в Европейском институте Омбудсмана по его просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующие санкции к господину Зигеле. Президент Института Драган Милков проигнорировал запросы украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института Омбудсмана и осудить действия его руководства. В то же время благодарю своих коллег и друзей, которые вышли из ЕИО, Омбудсмана Республики Латвия господину Юрису Янсонсу и Омбудсману Республики Литва Эрике Леонайте за их однозначную позицию и быструю реакцию на вышеупомянутую ситуацию", — резюмировал он.

Напомним, недавно в Сети появилась информация о якобы съемках в порно детей, похищенных из Украины. Впоследствии стало известно, что мальчик, о котором шла речь, на самом деле родился и живет в России, где рекламирует одежду. Нацполиция Украины подчеркнула, что Россия всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

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