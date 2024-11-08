Украинских футболистов доставили в ТЦК перед матчем

Всем футболистам выписали повестки, а одного из игроков даже задержали.

Автобус с футболистами "СК Полтава", ехавшими в Горишние Плавные на домашний матч чемпионата Первой лиги, остановили военнослужащие и отправили команду в ТЦК.

Об этом случае, который произошел еще 2 ноября, сообщил журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

По его словам, всем футболистам выписали повестки, а одного из игроков даже задержали.

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"Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно, его задержали, поскольку [он] числился в системе как "находится в розыске", — сказал Бурбас.

По словам журналиста, Галенков неделю не тренировался, но сейчас должен вернуться в команду.

Полтавская футбольная команда является лидером группы В в Первой лиге и борется за повышение в классе, пытаясь попасть в УПЛ.

Напомним, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямого указания" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главком якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу".

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