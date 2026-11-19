Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов: правоохранители разоблачили циничную схему / © Национальная полиция Украины

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В Украине разоблачили трех женщин, которые вместе с гражданином Китая переправляли младенцев за границу под видом суррогатного материнства. Для этого они заключали фиктивные браки и подделывали справки о бесплодии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.

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По данным Офиса генпрокурора, схема заработала в 2021 году. Тогда одна из подозреваемых предложила гражданину Китая за 6 тысяч долларов организовать в Украине рождение ребенка и его дальнейший вывоз за границу.

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Отмечается, что для этого она привлекла посредницу, которая нашла 20-летнюю украинку. За 1500 долларов девушка согласилась заключить с иностранцем фиктивный брак, не планируя создавать с ним семью.

В прокуратуре отметили, что брак был зарегистрирован в октябре 2021 года в Запорожье. После этого пара обратилась в киевскую клинику репродуктивной медицины, где украинка показала фальшивую справку о бесплодии. Это позволило им официально оформить участие в программе суррогатного материнства.

Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Национальная полиция Украины

«В мае 2023 года суррогатная мать родила ребенка. Ее родителями официально записали украинку и гражданина Китая», — отметили в прокуратуре.

Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Офис Генерального прокурора

По данным прокуратуры, через 12 дней после родов украинка оформила доверенность, чтобы иностранец мог сам сделать для младенца документы об украинском гражданстве и загранпаспорте. Получив обещанные деньги от посредницы, женщина передала ребенка. Уже 17 июня 2023 года гражданин Китая вывез полуторамесячного мальчика из Украины, по информации Нацполиции, в Польшу.

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Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Национальная полиция Украины

Кроме того, в Национальной полиции сообщили о еще одном аналогичном случае. В октябре 2024 года по той же схеме родился второй ребенок, которого тоже записали на гражданина Китая и его фиктивную жену. В конце того же месяца мужчина вместе с «женой» и младенцем уехал за границу, после чего украинка вернулась обратно сама.

Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Национальная полиция Украины

Правоохранители отмечают, что организаторы вводили суррогатных матерей в заблуждение и скрывали свои истинные намерения по продаже детей.

Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Офис Генерального прокурора

Следователи сообщили о подозрении трем женщинам — организатору схемы и двум ее сообщницам. По информации Офиса генпрокурора, их подозревают в торговле детьми по предварительному сговору группы лиц и в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 149 и ч. 4 ст. 358 УКУ).

Украинских младенцев вывозили за границу за тысячи долларов / © Офис Генерального прокурора

В Нацполиции добавили, что за это фигуранткам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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Напомним, в Винницком лицее №34 двое сверстников избили 10-летнего ученика. По словам отца мальчика Владимира Сторчака, сначала ребенка ударили в туалете, а затем повалили на пол в коридоре и прыгнули на него. В результате школьник получил переломы трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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