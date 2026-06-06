Украинских мужчин могут депортировать из Европы: при чем здесь река Тиса

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Мужчины, пересекшие границу нелегально, в частности через реку Тиса, с большой вероятностью будут депортированы обратно в Украину. Ключевым критерием станет наличие или отсутствие отметки о пересечении государственной границы в паспорте.

Об этом заявил Василий Воскобойник, глава общественной организации «Офис миграционной политики», пишет Фокус.

По его словам, ситуация с теми, кто оставил Украину легально, остается неоднозначной. Механизм разграничения между мужчинами, имеющими законное право на выезд, и теми, кто такого права не имел, до конца не проработан европейскими властями. Однако с отдельной категорией лиц, по словам эксперта, все гораздо проще.

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«Мягко говоря, будет трудно разобраться местным властям, какой мужчина из Украины имеет основания находиться и выезжать за границу, а какой нет, потому что люди выезжали: кто-то со статусом личности с инвалидностью, кто-то как многодетный отец и т.д. То есть, основания были. Понятно, что у тех, кто просто пересек границу через Тису, там все очень просто: в паспорте нет отметки о пересечении границы, и у таких людей будут проблемы, и, скорее всего, их будут депортировать», — заявил Воскобойник.

Таким образом, отсутствие пограничного штампа в паспорте фактически становится автоматическим сигналом применения процедуры депортации.

Воскобойник уточнил, что выехавшие легально при наличии оснований — статус лица с инвалидностью, многодетного отца и т.п. — оказываются в правовой «серой зоне». Их удел будет зависеть от того, насколько четко ЕС отработает механизм проверки.

Напомним, ЕС рассматривает ограничение временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста после марта 2027 года. Решение, которое может быть принято квалифицированным большинством голосов, поддерживают страны-лидеры (Германия, Польша, Чехия) и официальный Киев, считая это способом мотивировать граждан к защите государства.

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Согласно документу Совета ЕС, по состоянию на сегодняшний день 4,33 миллиона перемещенных лиц из Украины пользуются временной защитой в ЕС. Из них 28,7% находятся в Германии, 22,3% — в Польше и 9% — в Чехии. В конце марта 2026 соотношение бенефициаров временной защиты к населению страны было самым высоким в Чехии (34,8 на 1000 человек), далее — Польша (26,3), Словакия (26,2) и Кипр (25,3).

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