Украинских мужчин все же могут вернуть из-за границы: новое заявление Польши

Будет ли Украина возвращать своих граждан из-за границы и как – Польша не знает.

Польша может вернуть украинских мужчин призывного возраста, если будет такая инициатива со стороны властей Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN24.

Польский министр считает, что в этом вопросе Украина должна проявить инициативу, потому что для властей Польши "это этически неоднозначный вопрос".

"Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", — сказал он.

Будет ли Украина возвращать своих граждан из-за границы и как – главе МИД Польши неизвестно.

В то же время он называет идею "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг для военнообязанных мужчин.

"Раньше, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что они будут иметь справку для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки", – поделился польский министр.

Напомним, в Госдепе США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы.

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