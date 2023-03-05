Украинских пилотов отправили в США для обучения управлять истребителями на тренажере – американские СМИ

Двое украинских пилотов находятся в Тусоне, штат Аризона. Там на военной базе оценивают и улучшают их умение управления истребителями. Американцам это нужно, в частности, и для того чтобы определить, сколько времени понадобится для обучения украинцев управлять истребителями F-16.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух чиновников Конгресса и высокопоставленного чиновника США.

Украинские военные впервые прибыли в США для оценки способностей американскими инструкторами. Их навыки оценивают на тренажерах. Они используют симулятор, который может имитировать механику полетов разных типов самолетов, и F-16 тоже. В скором времени к пилотам могут присоединиться еще 10 их украинских коллег.

"Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", — сказал представитель администрации.

В то же время чиновники подчеркнули, что сейчас это не обучение непосредственно на истребителях F-16. Они добавили, что украинцы на территории США этими самолетами управлять пока не будут. Также чиновники заявили, что сейчас нет обновлений относительно решения США о предоставлении F-16 Украине.

Напомним, что в настоящее время между Украиной и западными партнерами продолжаются дискуссии по поставкам натовских боевых самолетов для ВСУ. Однако украинские Воздушные силы уже отобрали лучших пилотов, которые смогут быстро овладеть навками управления истребителями.

Готовы получить F-16: Украина уже собрала команду пилотов для американских истребителей

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