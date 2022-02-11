Украинских предпринимателей призвали помочь в формировании терробороны: как это можно сделать

Предпринимателей призвали сохранить зарплату участникам терробороны.
Заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко призвал украинских предпринимателей помочь в формировании терробороны.
Об этом Сергей Собко написал на своей странице в Facebook.
"Как офицер Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины обращаюсь к предпринимателям с призывом к новому партнерству — формированию вместе с нами мощного резерва территориальной обороны", — написал Собко.
Он призвал предпринимателей сохранить участникам территориальной обороны заработную плату и рабочие места, а также популяризировать вступление в силы терробороны.
"К службе в военном резерве присоединяется много людей. Мы приветствуем всех, кто вступает в подразделения ТРО, и убеждены, что наши ряды будут крепнуть. Убеждены, что предприниматели-работодатели будут поддерживать работников, которые, осознавая необходимость защиты своей Родины, будут вступать в резерв ТРО", – отметил Собко.
Напомним, с 1 января 2022 года, согласно закону, в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.
Президент Украины Владимир Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны.
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