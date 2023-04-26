Украинских спасателей наградили за ликвидацию последствий землетрясений в Турции

Во вторник, 25 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Государственную награду "За самое высокое самопожертвование" украинским спасателям за участие в операции по преодолению последствий мощного землетрясения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Для нас нет чужого горя. Украинские спасатели борются за каждую жизнь своих граждан и всегда готовы протянуть руки помощи каждому, кто нуждается в защите", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года. Более 50 тысяч человек погибли из-за подземных толчков.

Погибли, в том числе, 5 украинцев. Среди них — семья из Запорожья. Родственники украинцев, жизнь которых унесло землетрясение, рассказали подробности гибели 46-летней Юлии Петровой и ее двух сыновей — 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

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