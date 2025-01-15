Украинских учителей ждут новые правила сертификации: что нужно знать

Сертификация будет проходить в форме бумажного или компьютерного тестирования, а экспертами могут стать педагогические и научно педагогические работники с опытом более пяти лет, которые прошли соответствующее обучение.

С 1 сентября 2025 года сертификация украинских учителей будет проходить по обновленным правилам. Для участия педагоги должны иметь нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

В Министерстве образования и науки отмечают, что учителя, которые прекратят сертификацию на любом этапе, смогут попробовать повторно в следующем году. Также педагоги получат возможность оспорить результаты изучения их практического опыта в течение трех дней после получения заключения экспертов.

Новые правила предусматривают, что срок действия сертификата будет продолжаться три года, начиная с 1 января следующего года после успешного прохождения сертификации. Например, сертификат, полученный в декабре 2025 года, будет действителен с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года.

Сертификация будет проходить в форме бумажного или компьютерного тестирования, а экспертами могут стать педагогические и научно педагогические работники с опытом более пяти лет, которые прошли соответствующее обучение.

Сроки между учреждениями будут также регулироваться. Списки участников, составивших независимое тестирование, будут переданы не позднее 1 марта и 1 октября текущего года, а информация о результатах изучения практического опыта должна поступать до 7 декабря. Украинский центр оценивания качества образования обязан обнародовать данные в кабинетах участников в течение трех рабочих дней.

Во время военного состояния количество участников, которые могут зарегистрироваться на сертификацию, ограничено до 5000 человек ежегодно. Эти изменения направлены на повышение эффективности сертификации и поддержку образования в Украине.

Напомним, школьная реформа, которая начнется в 2027 году, имеет целью изменить устаревший взгляд на образование, сделать его более качественной и профильной, что, по мнению педагогического сообщества, предоставит учащимся больше возможностей для профессионального развития в будущем.