Украинских водителей международных перевозок обязали получить специальный код: о чем идет речь

Украинские водители, выполняющие международные перевозки, обязательно должны получить сертификацию по европейскому стандарту "Код 95" до августа следующего года. Это требование заложено в обновленную процедуру лицензирования перевозчиков, утвержденную летом 2024 года.

Об этом сообщает 24 канал.

По данным Министерства развития общин и территорий, на сегодняшний день уже 13 тысяч украинских водителей прошли сертификацию и получили соответствующие документы. В электронном Реестре, содержащем 140 страниц по 100 фамилий на каждой, отражены те, кто подтвердил свою квалификацию.

Процесс сертификации продолжается и Реестр регулярно пополняется. Для этого в Украине количество сертифицированных учебных центров возросло до 21, к уже существующим 17 центрам добавилось еще четыре новых. В общей сложности эти центры имеют 24 учебно-тренажерных класса.

После завершения обучения и успешной сдачи тестов водители получают квалификационную карту водителя. Это официальное подтверждение их квалификации для выполнения грузовых перевозок транспортными средствами массой более 3,5 тонн, охватывающих категории "C", "D" и "E". Квалификационная карта водителя выдается в форме пластиковой карты, действительной в течение пяти лет.

Курс подготовки для опытных водителей длится одну неделю, а для тех, кто получил водительское удостоверение после 2021 года, обучение длится от четырех до восьми недель. Основная часть учебного процесса проходит онлайн.

Напомним, в Украине от 1 января 2024 подорожал ряд услуг от МВД для водителей. Речь идет об услугах по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто.

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