Украинских водителей международных перевозок обязали получить специальный код: о чем идет речь

Сертификат "Код 95" будет подтверждать компетентность водителей для осуществления международных рейсов.
Украинские водители, выполняющие международные перевозки, обязательно должны получить сертификацию по европейскому стандарту "Код 95" до августа следующего года. Это требование заложено в обновленную процедуру лицензирования перевозчиков, утвержденную летом 2024 года.
Об этом сообщает 24 канал.
По данным Министерства развития общин и территорий, на сегодняшний день уже 13 тысяч украинских водителей прошли сертификацию и получили соответствующие документы. В электронном Реестре, содержащем 140 страниц по 100 фамилий на каждой, отражены те, кто подтвердил свою квалификацию.
Процесс сертификации продолжается и Реестр регулярно пополняется. Для этого в Украине количество сертифицированных учебных центров возросло до 21, к уже существующим 17 центрам добавилось еще четыре новых. В общей сложности эти центры имеют 24 учебно-тренажерных класса.
После завершения обучения и успешной сдачи тестов водители получают квалификационную карту водителя. Это официальное подтверждение их квалификации для выполнения грузовых перевозок транспортными средствами массой более 3,5 тонн, охватывающих категории "C", "D" и "E". Квалификационная карта водителя выдается в форме пластиковой карты, действительной в течение пяти лет.
Курс подготовки для опытных водителей длится одну неделю, а для тех, кто получил водительское удостоверение после 2021 года, обучение длится от четырех до восьми недель. Основная часть учебного процесса проходит онлайн.
Напомним, в Украине от 1 января 2024 подорожал ряд услуг от МВД для водителей. Речь идет об услугах по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто.
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