Украинских водителей могут штрафовать на 34 тысячи: за что будут наказывать

В Украине планируется ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие чрезмерный шум. Согласно законопроекту №9564, за нарушение шумовых норм водителям грозят значительные штрафы, которые могут достигать 34 000 гривен.

Проект закона №9564 уже представлен на рассмотрение Правительства. Документ вошел в повестку дня парламента в начале февраля, поэтому депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

В пояснительной записке к проекту закона указано на необходимость введения штрафов из-за того, что отдельные автомобилисты оснащают свои авто оборудованием, приводящим к резкому повышению уровня шума от двигателя. А это в свою очередь нарушает спокойствие и тишину жителей и вызывает возмущение общества.

Ситуацию усугубляет тот факт, что во время действия военного состояния подобные шумы могут быть восприняты как звуки вражеских дронов. Это может создать ошибочное впечатление об авиационной и ракетной угрозе, отвлекая внимание Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Какой размер штрафа хотят установить для украинцев

Согласно соответствующей законодательной инициативе, лица, нарушающие нормы по уровню шума, могут столкнуться со штрафными санкциями и утратой права вождения автомобиля. В частности:

за первый случай нарушения предлагается штраф в размере 17000 гривен;

при повторном нарушении штраф будет увеличиваться до 34 000 гривен, а также возможное лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако существует вероятность избежать потери водительских прав даже при повторном нарушении, поскольку законопроект предполагает возможность ограничиться только уплатой штрафа.

Напомним, в Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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