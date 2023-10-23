Украинских военкомов разоблачили в незаконном обогащении на 255 млн грн: сколько на эти деньги можно купить "Мавиков"

Одной из наиболее распространенных коррупционных практик является получение взяток за уклонение от мобилизации через решения военно-врачебных комиссий.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 млн грн. По предварительным подсчетам, на эти средства можно было бы купить 3 тысячи "Мавиков" и отправить технику на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что соответствующие активы были обнаружены при проведении мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Материалы дел переданы в соответствующие органы.

В частности, в июле работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы.

Бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга образа жизни обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

Также в поле зрения НАПК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК – начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко. Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн. Его близкие – жена, мать, теща и сын – стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников.

Кроме того, в октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн. В собственности его супруги, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

В то же время НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Здесь также не обошлось без близких лиц – отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли. Дело передано в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

В целом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были выявлены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн 629 тысяч грн, уточнили в НАПК.

"Одна из самых распространенных коррупционных практик, создающая условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК", — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев будет проверять образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине будут проверять на добродетель не только руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

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