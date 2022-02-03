Украинских военных учат обнаруживать радиацию, а также химическое и биологическое оружие (фото)

Украинских военных учат обнаруживать радиацию, а также химическое и биологическое оружие (фото)

В частности, военным представили новую технику, которой пользуются для обнаружения такого типа оружия.

На Международном пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка" проходят сборы с представителями войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил Украины. На занятиях были представлены новейшие образцы вооружения и техники, используемые для обнаружения незаконной утечки радиации.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Вчера (2 февраля – Ред.) со специалистами войск РХБ защиты ВС Украины и других составляющих сил обороны началась практическая фаза занятий под руководством Государственной пограничной службы Украины. На Международном пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка" было проведено занятие по работе и обслуживанию стационарных комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов", — отмечают в Генштабе ВСУ.

На занятиях специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Государственной пограничной службы Украины представили новейшие образцы вооружения и техники, используемой во время радиационного контроля по выявлению незаконного перемещения источников ионизирующего излучения.

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Сегодня же, 3 февраля, по плану — проведение конструктивного круглого стола, посвященного прежде всего рассмотрению новейших образцов техники и средств защиты от радиации и химического и биологического оружия.

"Основная цель проведения профессионального сбора представителей войск РХБ защиты и других составляющих сил обороны по направлению Сил поддержки – это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков в выполнении функциональных обязанностей по планированию химической, биологической, радиационной и ядерной защиты войск (сил) в ходе применения Вооруженных Сил Украины и составляющих сил обороны", – отметил руководитель занятий и руководитель отдела экологической безопасности и гражданской защиты КСП ВС Украины полковник Юрий Сытник.

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Напомним, министр обороны Алексей Резников объяснил, почему в Украине планируют отменить военный призыв. Так, по его словам, в течение четырех лет в спокойном плановом режиме Украина должна перейти к формированию профессиональной армии. Это позволит отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов, зато сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией.

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