Украинских военных учат обнаруживать радиацию, а также химическое и биологическое оружие (фото)

В частности, военным представили новую технику, которой пользуются для обнаружения такого типа оружия.
На Международном пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка" проходят сборы с представителями войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил Украины. На занятиях были представлены новейшие образцы вооружения и техники, используемые для обнаружения незаконной утечки радиации.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"Вчера (2 февраля – Ред.) со специалистами войск РХБ защиты ВС Украины и других составляющих сил обороны началась практическая фаза занятий под руководством Государственной пограничной службы Украины. На Международном пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка" было проведено занятие по работе и обслуживанию стационарных комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов", — отмечают в Генштабе ВСУ.
На занятиях специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Государственной пограничной службы Украины представили новейшие образцы вооружения и техники, используемой во время радиационного контроля по выявлению незаконного перемещения источников ионизирующего излучения.
Сегодня же, 3 февраля, по плану — проведение конструктивного круглого стола, посвященного прежде всего рассмотрению новейших образцов техники и средств защиты от радиации и химического и биологического оружия.
"Основная цель проведения профессионального сбора представителей войск РХБ защиты и других составляющих сил обороны по направлению Сил поддержки – это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков в выполнении функциональных обязанностей по планированию химической, биологической, радиационной и ядерной защиты войск (сил) в ходе применения Вооруженных Сил Украины и составляющих сил обороны", – отметил руководитель занятий и руководитель отдела экологической безопасности и гражданской защиты КСП ВС Украины полковник Юрий Сытник.
Напомним, министр обороны Алексей Резников объяснил, почему в Украине планируют отменить военный призыв. Так, по его словам, в течение четырех лет в спокойном плановом режиме Украина должна перейти к формированию профессиональной армии. Это позволит отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов, зато сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией.
Читайте также:
- Новые реалии войны: как бойцы на фронте защищают себя хворостом от вражеских беспилотников со взрывчаткой
- Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины
- На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины": для обстрела применили беспилотник