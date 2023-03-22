Украинским бойцам передают багги из стали «Метинвеста»

Оперативное командование «Юг» получило металл для изготовления мобильных автомобилей багги, которые пользуются большим спросом на передовой благодаря своей маневренности и легкости в маскировке.

Металл для машин передала компания Метинвест-СМЦ, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Баги часто попадают в кадр на фронтовых фото и видео, потому что они компактны, быстры, маневренны, имеют высокую проходимость и легко маскируются. Они незаменимы, когда нужно вести разведку, атаковать малыми группами или совершать быстрые рейды в тыл врага. Именно поэтому на передовой баге – хорошая альтернатива обычному колесному транспорту. Но на вооруженные украинские войска баги не стоят: их изготовлением и поставкой занимаются активисты, волонтеры и представители отдельных военных объединений.

Недавно в Метинвест-СМЦ обратились представители Оперативного командования «Юг»: военные нуждались в комплектовании для производства баги. По запросу защитников компания бесплатно предоставила 3,8 тонны металлопроката – уголки, листы и трубы. Этого хватит, чтобы сделать 10 фронтовых миниавтомобилей.

«Обеспечение малых боевых групп по мобильной технике – важная составляющая для успешной деятельности наших военных в выполнении боевых задач. Мы рады, что в рамках «Стального Фронта» наша продукция поможет приблизить победу», – отметил генеральный директор Метинвест СМЦ Игорь Тонев.

Вы тоже можете помочь защитникам Украины: если у вас есть старые модели автомобилей «Жигули» 01-07, которые не находятся в употреблении, вы можете передать их ВСУ. Напишите представителям Оперативного командования «Юг»/Operational Command South в ФБ или на почту coll-centr_ok_pivden@post.mil.gov.ua, и специалисты сделают из гаражного балласта настоящих четырехколесных воинов.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках «Стального Фронта». https://steelfront.scm.com.ua/ Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и «скорые», а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.