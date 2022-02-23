Украинским бойцам в зоне ООС поступают смс-сообщения от РФ с запугиваниями

Украинским бойцам в зоне ООС поступают смс-сообщения от РФ с запугиваниями

Предупреждения рассылаются по номеру украинского мобильного оператора.

Россия прибегла к запугиванию наших бойцов на востоке страны. Военнослужащим начали поступать на телефоны смс-сообщения.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "InformNapalm".

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", — говорится в СМС на русском языке.

Такие сообщения повеселили военнослужащих на передовой.

"Сегодня вся 54 бригада получила такие СМСки. РФ рассылает их нам на телефоны", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что предупреждения рассылаются с номера украинского мобильного оператора.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс. Технику в Донецке зафиксировали уже во время выступления Путина.

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