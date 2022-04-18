Украинским детям представили новое питание от "Нашей Рябы": первую партию передали на благотворительность

В результате боевых действий в Украине состояние 7,5 миллионов детей резко ухудшилось. Гуманитарные потребности постоянно растут. Уже сотни погибли, тысячи получили ранения и миллионы вместе со своими родителями сбежали от войны, охватившей целый ряд областей.

Даже в мирное время малыши часто помимо базовых потребностей в безопасности, спокойном сне и одежде нуждаются в специальном рационе, благодаря которому они будут расти здоровыми. Однако во время боевых действий обеспечить его слишком сложно.

Впрочем, украинские производители не останавливаются и в столь экстремальных условиях. Разработки продолжаются, и у наших детей есть доступ к качественному питанию. Идея выпускать детское питание из курочки «Наша Ряба» появилась задолго до войны. Для этого на одном из европейских заводов командой инноваций бренда был разработан оптимальный рецепт при самом высоком качестве, а в марте собирались представить новый продукт детского питания – «КОКО» для детей от 6 мес. до 1,5 лет.

В составе качественная курочка «Наша Ряба», органические овощи и нет консервантов, добавленной соли, красителей и ароматизаторов. Потому, продукция «КОКО» отлично подходит для первого прикорма.

Первую партию решили не отправлять на полки магазинов, а направить на гуманитарную помощь маленьким украинцам, наиболее нуждающимся в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Полтавской областях. Такие поставки уже ожидают и в других регионах. Важно, что о распределением продукции «КОКО» заботятся о таких известных благотворительных организациях и фондах, как «Каритас Украины», «Unicef Ukraine», «Фонд Маша», «Круг», «Твоя опора», «СОС Детские городки Украины», «МХП – Громадам».

«Забота о других, единстве и добрых делах – это то, что поможет Украине выстоять и победить. Какими бы сложными ни были времена, «Наша Ряба» остается рядом с потребителями и поддерживает украинцев», — убеждены в компании «Наша Ряба».