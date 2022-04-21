Украинским городам передали более 200 тонн гумпомощи: получили военные, госпитали и переселенцы

В рамках гуманитарных инициатив Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов.

Гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

К гуманитарным инициативам Командования, среди которых важное место занимает международный стратегический проект "Помощь Восток", присоединились не только волонтеры, но и представители крупного и малого бизнеса, государственные и негосударственные учреждения, международные фонды и т.д.", — рассказал Наев.

По его словам, гуманитарные грузы в Украину отправлены из Франции, Польши, Литвы, Греции, Италии, Испании и других стран. Доставку этих грузов производили украинские автомобильные перевозчики.

"Наша совместная деятельность является примером объединения весомых усилий ради победы над врагом, который угрожает сегодня не только нашему государству, но и другим странам. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться и верить в лучшее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту помощь", – подчеркнул генерал-лейтенант.

К слову, на днях автопоезд с лекарствами, пищевыми продуктами, средствами гигиены и детскими вещами пришел в Новомосковский район Днепропетровщины. Груз получила районная военная администрация.

Как сообщалось, на днях военнослужащие, защищающие украинскую землю на восточном направлении нашего государства, получили очередную гуманитарную помощь. Она состоит из автомобилей, военной амуниции, медикаментов, медицинских аптечек, перевязочных материалов, термобелья, а также пищевых продуктов длительного хранения.

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