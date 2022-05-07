Украинским командирам "запретили" забирать тела погибших: на Запорожье россияне распространяют новый фейк

Российские оккупанты известны своей пропагандой и распространением ложной информации — особенно на временно захваченных территориях.
На оккупированных территориях Запорожской области россияне пытаются распространить информацию о приказах украинским командирам. Сообщается, что им якобы запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя.
Об этом сообщает официальный канал Запорожской областной военной администрации.
Российские пропагандисты подчеркивают, мол, таким образом Украина пытается скрыть свои военные потери. Впрочем, на самом деле ситуация совсем другая. И именно российская армия сталкивается с подобными бесчеловечными приказами.
"Часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Россия пытается навязать населению Приднестровья, будто существует военная угроза со стороны Украины.
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