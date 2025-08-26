Украинским мужчинам разрешили выезд: кто может пересекать границу

Выезд за границу / © ТСН.ua

В Украине ввели изменения в правила пересечения границы для мужчин во время военного положения.

Правительство разрешило выезд мужчинам в возрасте 18–22 года, а в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может расширить эти возможности для мужчин до 25 лет.

Выезд за границу мужчин до 22 лет

Во вторник, 26 августа, правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

Согласно принятому постановлению Кабмина, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения в Украине. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

«Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Как ранее отмечалось в правительстве, все детали обновления были согласованы с военным командованием, а новые возможности заработают в ближайшее время после объявления соответствующего решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такое решение поможет «ощутить больше свободы» и придать «больше уверенности» украинским семьям, а также позволит многим украинцам сохранить связи с Украиной.

Законопроект, позволяющий беспрепятственно выезжать за границу мужчинам до 25 лет

В то же время 22 августа Верховная Рада зарегистрировала законопроект №13685, который позволит мужчинам до 25 лет (соответственно категория мужчин до 22 лет также входит в эту группу) свободно выезжать за границу без дополнительных оснований (например, обучение) при условии, что они не подлежат мобилизации (не состоят на учете военнообязанных).

Эта инициатива связана с тем, что мужчины до 25 лет юридически не подлежат мобилизации, поэтому им хотят предоставить возможность пользоваться правом свободного передвижения.

«Временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации», — говорится в карточке законопроекта.

Однако в пояснительной записке говорится, что во избежание злоупотреблений и возможного уклонения от воинской обязанности предлагается сохранить запрет на выезд из Украины для мужчин, которым исполняется 25 лет в текущем или следующем году.

Между тем, нардеп Федор Вениславский анонсировал, что законопроект планируют вынести на голосование в сентябре.

Инициатива нардепа Гончаренко: «Выезд для всех»

Народный депутат Алексей Гончаренко предлагает разрешить в Украине мужчинам всех возрастов выезжать за границу.

Соответствующий законопроект под номером 13685-1 Гончаренко подал в Верховную Раду.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в стране действует запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Народный депутат Алексей Гончаренко

«НИ ОДИН действующий сегодня указ президента или закон Украины не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины. По сути, все ограничения введены с нарушениями Конституции Украины. Это Северная Корея. С этим нужно заканчивать. Право на выезд за границу должны иметь ВСЕ», — написал Гончаренко в своем Telegram.

Он подчеркнул, что ограничения с мужчин в возрасте 18–60 лет должны быть сняты.

Кто имеет право выезжать за границу в 2025 году

В Украине выезжать за границу могут только определенные категории мужчин, среди которых:

мужчины которые: имеют отсрочку; не подлежат призыву; официально исключены с военного учета;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

мужчины с инвалидностью I, II, III групп;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или больных детей;

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей) и мужчины, самостоятельно воспитывающие детей;

военные, выезжающие на лечение, реабилитацию или обучение.

В то же время по отдельным процедурам и со специальными разрешениями могут выезжать за границу волонтеры, спортсмены, тренеры, железнодорожники и моряки.

В частности, некоторые забронированные мужчины также могут выезжать за границу в служебную командировку или отпуск, но с ограничениями.

Также выезжать за границу могут мужчины-опекуны малолетних детей и опекуны недееспособных лиц. Однако им следует соблюдать определенные правила и иметь специальные документы для пересечения границы.

Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы

В Украине планируют усилить ответственность за нарушения, связанные с пересечением государственной границы, особенно в условиях военного положения.

Новый законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за:

незаконное пересечение границы в условиях военного или чрезвычайного положения;

препятствование или повреждение пограничной инфраструктуры.

Нарушителям может грозить штраф от 7 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов (приблизительно от 51 до 170 тысяч гривен) или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также предусматривается уголовная ответственность для призывников и военнообязанных, нарушивших срок пребывания за границей. За это им будет грозить штраф в размере от 34 до 51 тысячи гривен или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала пересмотр решения о запрете выезда для женщин-чиновников.

