Украинским переселенцам будут ежемесячно выплачивать по 2 тыс. гривен: как получить

Украинским переселенцам будут ежемесячно выплачивать по 2 тыс. гривен: как получить

В Украине также была введена поддержка для работодателей, которые создают новые рабочие места для переселенцев.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российской войны в Украине, будут ежемесячно получать по 2 тысячи гривен.

Об этом Немчинов сообщил во время телемарафона.

Также читайте У украинских беженцев за границей возникают проблемы с легализацией: пограничники напомнили о важном нюансе

"Мы сейчас перешли на новую систему поддержки — ежемесячная выплата в размере 2 тысяч гривен гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, и 3 тысячи на детей", — заявил министр.

Чтобы получить финансовую помощь от государства, переселенцам следует зарегистрироваться на портале "Дия" или в центрах предоставления административных услуг по месту жительства.

Кроме того, в Украине была введена поддержка для работодателей, которые создают новые рабочие места для временно перемещенных лиц.

"В течение двух месяцев, когда они создадут новое рабочее место для переселенца, зарегистрируются либо в центре занятости, либо на портале "Дия", они также смогут получить компенсацию в размере 6,5 тысяч гривен", — заявил Немчинов.

Читайте также: