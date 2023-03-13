Украинским переселенцам еще одна международная компания выплатит 6600 грн: как получить помощь

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться по телефонам: 0800 334 589 и колл-центру 0800 336 936.

Украинским внутренним переселенцам французская гуманитарная организация ACTED выплатит 6600 гривен помощи.

Об этом говорится на странице организации Facebook.

Денежную помощь могут получить ВПЛ, выехавшие из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

На финансовую помощь в первую очередь могут претендовать следующие категории населения:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней заботе;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Французская организация предлагает переселенцам 6600 грн помощи. Эти средства выплачиваются на каждого члена семьи по 2200 грн. в месяц. Для того чтобы оформить помощь, нужно зарегистрироваться по телефонам: 0800 334 589 и кол-центру 0800 336 936.

Заявка рассматривается в течение месяца. После этого должно прийти сообщение с подтверждением или отказом. Украинцы могут получить выплату на карту или в банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году.

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