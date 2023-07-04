Украинским предприятиям предлагают гранты на 150 тыс долл: кто и когда их может получить

Предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 – 150 тысяч долларов.
Украинские малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тысяч долларов на развитие. Прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
В общей сложности предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 — 150 тысяч долларов. Их могут получить предприятия, способствующие:
- импортозамещению российской и белорусской продукции;
- производству инновационных продуктов;
- модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.
Ранее мы сообщали, что Украина получила финансовую помощь от МВФ в размере 890 миллионов долларов.
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