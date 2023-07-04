Украинским предприятиям предлагают гранты на 150 тыс долл: кто и когда их может получить

Предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 – 150 тысяч долларов.

Украинские малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тысяч долларов на развитие. Прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В общей сложности предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 — 150 тысяч долларов. Их могут получить предприятия, способствующие:

импортозамещению российской и белорусской продукции;

производству инновационных продуктов;

модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.

Ранее мы сообщали, что Украина получила финансовую помощь от МВФ в размере 890 миллионов долларов.