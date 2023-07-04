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Украинским предприятиям предлагают гранты на 150 тыс долл: кто и когда их может получить

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Украинским предприятиям предлагают гранты на 150 тыс долл: кто и когда их может получить

Украинским предпринимателям предоставят гранты на сумму 75 – 150 тысяч долларов / Фото: Credits

Предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 – 150 тысяч долларов.

Украинские малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тысяч долларов на развитие. Прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В общей сложности предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов на сумму 75 — 150 тысяч долларов. Их могут получить предприятия, способствующие:

  • импортозамещению российской и белорусской продукции;
  • производству инновационных продуктов;
  • модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.

Ранее мы сообщали, что Украина получила финансовую помощь от МВФ в размере 890 миллионов долларов.

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Дата публикации
Просмотры
47
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