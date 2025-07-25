Украинским школьникам подготовили новацию: что изменится уже в этом учебном году - Минобразования

Урок в школе. Иллюстративное изображение / © Pexels

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Школьная программа для учеников 4-11 классов уже в этом учебном году будет дополнена темой энергоэффективности. Интеграция темы не будет предусматривать дополнительной нагрузки на учеников.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый.

По его словам, понимание этой темы чрезвычайно важно для граждан страны, энергосистема которой испытывает повреждения в результате российской агрессии.

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Изучение этой темы, как пояснил Лисовый, будет включено в уже действующие учебные программы - "Познаем природу", STEM, "Окружающая среда", "Технологии", "Естественные науки" и другие.

"Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы внедрения темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN. Они помогут ученикам понять важность рационального использования ресурсов и будут способствовать развитию ответственного отношения к окружающей среде", - пояснил министр.

Для эффективной интеграции этой темы в школьную программу было проведено обучение для учителей и разработаны пособия для 4-11 классов, содержащие информацию о занятиях и внеурочных активностей.

Напомним, ранее Министерство образования и науки внесло изменения в организацию дистанционного обучения. Отныне отменены нормы, которые касались минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей.

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