Украинским школьникам за границей расширили программу обучения: что известно

Школьники

Реклама

В Украине расширили перечень дисциплин украиноведческого компонента для сокращенной программы обучения школьников, проживающих за границей, но получающих образование дистанционно в украинских школах.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Теперь ученики смогут изучать дополнительные предметы, в частности для подготовки к национальному мультипредметному тесту.

Реклама

Это может быть математика, физика, английский язык или другие дисциплины в зависимости от образовательных потребностей.

Министерство образования и науки также обновило Типовую образовательную программу, определив перечень предметов, которые не изучают в школах за рубежом, рекомендации по количеству часов, требования к учащимся, возможные формы организации обучения и методы оценки.

Напомним, министерство образования и науки Украины обновляет подходы к школьному образованию: с 2027 года предмет «Защита Украины» станет обязательным для всех учащихся старших классов. Содержание курса адаптируют к актуальным вызовам и нуждам государства в безопасности.

Основная цель — научить школьников действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, защищать себя, распознавать дезинформацию и формировать устойчивую гражданскую позицию. Программа уже содержит домедицинскую помощь, управление дронами, цифровую безопасность и поведение в условиях угроз.

Реклама

Это не факультатив, а полноценная составляющая образования. Предусмотрены два часа предмета еженедельно. Также модернизируют оборудование и условия: до сентября 2027 года МОН планирует привлечь к обучению всех учащихся 10–11 классов, для чего нужно открыть около 500 учебных центров.