Украинским водителям готовят зимний сюрприз: за что их собираются штрафовать
Законопроект предусматривает наказание для тех, кто продолжает использовать летнюю резину в зимний сезон — от 1 ноября до 31 марта.
На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №8369, который предусматривает штрафы для водителей, которые во время зимнего сезона используют летнюю автомобильную резину.
Как свидетельствует карточка законопроекта на сайте ВРУ, он внесен в повестку дня 14 сессии украинского парламента.
Сейчас полиция не может штрафовать водителей, которые подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, не «переобувая» свои машины в зимнюю резину.
В комментарии SUV News инспектор Патрульной полиции Киевщины по имени Валерий отметил, что летняя же резина на скользком покрытии может привести к заносу автомобиля даже на скорости 40-50 км/ч.
Патрульный отметил, что во многих странах ЕС уже давно существует ответственность за использование шин не по сезону. В частности, в Германии за такое нарушение водителю придется заплатить до 1200 евро.
В Украине штрафы предлагают сделать значительно ниже, но достаточными, чтобы дисциплинировать автомобилистов.
Штраф за нарушение требования об обязательных зимних/всесесезонных шинах будет достигать до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав.
Напомним, ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.