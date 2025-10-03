ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Украинским водителям готовят зимний сюрприз: за что их собираются штрафовать

Законопроект предусматривает наказание для тех, кто продолжает использовать летнюю резину в зимний сезон — от 1 ноября до 31 марта.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Водитель в автомобиле

Водитель в автомобиле / © Pixabay

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №8369, который предусматривает штрафы для водителей, которые во время зимнего сезона используют летнюю автомобильную резину.

Как свидетельствует карточка законопроекта на сайте ВРУ, он внесен в повестку дня 14 сессии украинского парламента.

Сейчас полиция не может штрафовать водителей, которые подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, не «переобувая» свои машины в зимнюю резину.

Законопроект предусматривает наказание для тех, кто продолжает использовать летнюю резину в зимний сезон — от 1 ноября до 31 марта.

В комментарии SUV News инспектор Патрульной полиции Киевщины по имени Валерий отметил, что летняя же резина на скользком покрытии может привести к заносу автомобиля даже на скорости 40-50 км/ч.

Патрульный отметил, что во многих странах ЕС уже давно существует ответственность за использование шин не по сезону. В частности, в Германии за такое нарушение водителю придется заплатить до 1200 евро.

В Украине штрафы предлагают сделать значительно ниже, но достаточными, чтобы дисциплинировать автомобилистов.

Штраф за нарушение требования об обязательных зимних/всесесезонных шинах будет достигать до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав.

Напомним, ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie