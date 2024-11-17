Украинским водителям грозит новый штраф до 34 тысяч гривен: что известно

В Украине могут быть введены новые штрафы для водителей за превышение допустимого уровня шума транспортом. Соответствующий законопроект №9564 инициировала группа депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Законопроект предусматривает штраф в 17 000 грн за первое нарушение, а за повторное – 34 000 грн. А уже третье нарушение возможно и лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев.

Документ уже включили в повестку дня парламента, поэтому его рассмотрение может состояться в ближайшее время. В обосновании отмечено, что увеличение шума часто обусловлено использованием оборудования, которое нарушает покой граждан и вызывает недовольство общества. Особую угрозу создают звуки, похожие на шум вражеских беспилотников, которые в военное время могут дезориентировать военных и правоохранителей.

В законопроекте предусмотрена возможность освободить водителя от лишения прав за повторное нарушение, ограничившись только штрафом.

Детальнее – в эксклюзиве TSN.ua "В Украине водителям грозит новый штраф – до 34 тысяч гривен! Что об этом известно?"

Напомним, что группа народных депутатов предложила всех водителей, трижды нарушивших соответствующее правило, лишать права на вождение авто до 1 года. Однако, в законопроекте № 12 172 дополнительно прописали и норму, что при "малозначном нарушении" права не будут отбираться.

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