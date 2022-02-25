Украинским военным увеличили зарплаты: министр подписал срочную телеграмму

Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал 25 февраля срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта на 30%.

Об этом сообщили в Минобороны.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине и ее защитникам и защитницам!" – отметил Резников.

Решение министра предусматривает установление ежемесячной премии, увеличение надбавки в особенности прохождения военной службы. Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат будет оставаться менее 30%, то командиры будут обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.