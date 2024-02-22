Украинским военным запретят публиковать некоторую информацию в Интернете: о чем идет речь

Военным запретят рассказывать геопространственные данные о военных объектах и характере задач ВСУ.
В четверг, 22 февраля, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту
Помимо увеличения прав военным, им хотят запретить размещать определенную информацию в Интернете.
В частности, в статье 82 "Реализация права военнослужащих на информацию" документа отмечается, что военнослужащие:
"не имеют права распространять в медиа, информационных системах общего доступа (в сети Интернет и других телекоммуникационных сетях общего пользования) информацию, которая позволяет определить (в том числе путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения):
- геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач;
- характер этих задач и силы и средства, вовлеченные в их выполнение".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о демобилизации срочников.
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