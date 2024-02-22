Украинским военным запретят публиковать некоторую информацию в Интернете: о чем идет речь

Военным запретят рассказывать геопространственные данные о военных объектах и характере задач ВСУ.

В четверг, 22 февраля, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту

Помимо увеличения прав военным, им хотят запретить размещать определенную информацию в Интернете.

В частности, в статье 82 "Реализация права военнослужащих на информацию" документа отмечается, что военнослужащие:

"не имеют права распространять в медиа, информационных системах общего доступа (в сети Интернет и других телекоммуникационных сетях общего пользования) информацию, которая позволяет определить (в том числе путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения):

геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач;

характер этих задач и силы и средства, вовлеченные в их выполнение".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о демобилизации срочников.