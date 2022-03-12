Украинским воинам удалось освободить еще два населенных пункта в Черниговской области

Украинским воинам удалось освободить еще два населенных пункта в Черниговской области

Как результат – в трофеях техники врага более 10-ти единиц.

Несмотря на продолжающиеся в Черниговской области ожесточенные бои, защитники из подразделений оперативного командования "Північ" с каждым днем приближают время победы.

Оборонцам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать одновременно возможности врагу установить понтонную переправу и умерить намерения врага по продвижению в сторону Киева.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны в Telegram.

"Как результат — имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц. Армия российской федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия", — отмечает оперативное командование "Північ".

Напомним, украинская армия, которая героически защищает Родину от нападения России, наносит врагу сокрушительные потери, которые являются самым большим ударом по российской армии за десятки лет.

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