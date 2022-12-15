Украинский банк полностью подготовился к блекауту: в отделениях будут свет и интернет

Украинский Аккордбанк обеспечил все свои 143 отделения альтернативными источниками питания.

Поэтому клиентов будут обслуживать даже при отключении света и возможных блекаутов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, в отделениях будут работать Starlink, а собственная служба инкассации банка имеет бесперебойную подачу энергии.

В Аккордбанке также сообщили, что дополнительно создали резерв топлива и запасных генераторов разной мощности для экстренных случаев.

Напомним, что, несмотря на военную агрессию против Украины, Аккордбанк открыл после 24 февраля 30 новых отделений и значительно увеличил количество рабочих мест. Также банк постоянно помогает армии, недавно поддержав государственную инициативу по закупке морских дронов-камикадзе и перевел на закупку 7-значную сумму.