Украинский беспилотник "Sirko" запустили в серийное производство: первые отзывы от военных

Пока комплексы закупают для военных за волонтерские средства. Однако уже есть первые отзывы о практическом использовании БПЛА.

Украинский беспилотник "Sirko", разработанный харьковскими инженерами, был запущен в серийное производство. В скором времени компания-разработчик представит вторую версию беспилотника.

Об этом рассказал глава наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства "Лютые Птички Демо День", сообщает Укринформ.

"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается", — сказал Криничко.

Он рассказал, что Украине удалось наладить связи с производителями нужных комплектующих — не только китайскими, но и израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

Украинский беспилотник "Sirko" запустили в серийное производство / Фото: УНИАН

По словам Криничко, около недели назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПАК "Sirko" в войсках.

"Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно", — добавил он.

Пока о государственной закупке речь не идет, комплексы закупают для военных за волонтерские средства. Однако разработчикам уже удалось собрать отзывы о практическом использовании.

Украинский беспилотник "Sirko" запустили в серийное производство / Фото: УНИАН

"Когда говорят "все класс, все хорошо", а есть и такие отзывы - это не для инженеров, не для конструкторов. А вот когда мне звонят и говорят: "А вот так бы было лучше, а можно добавить вот это?" Это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуем. Через несколько недель представим уже Sirko-2", - сказал Криничко.

По его словам, отзывы от украинских защитников получили из Купянского направления, а также из Херсонской и Николаевской области. Так, в течении июня для военных отгрузили около сотни комплексов. Пока мощности позволяют производить по 800-1000 БПЛА в месяц. Сейчас компания разрабатывает ударную версию беспилотника.

Напомним, 22-летний самоучка Евгений Гнаток также в собственном гараже разработал и изготовил одноименный наземный беспилотник "Сирко", который назвал в честь военного с фронта. Такой БПЛА легко собрать, он стоит недорого, может взорвать врага, подвезти боеприпасы и разведать ситуацию для воинов.

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