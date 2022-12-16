Украинский бизнес передал 4,1 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и гуманитарную помощь

С начала полномасштабного вторжения России украинский бизнес передал в поддержку ВСУ, другие силы обороны и пострадавшим от войны соотечественникам 4,1 млрд грн.

Речь идет о помощи предприятий SCM Рината Ахметова, его благотворительного фонда и ФК "Шахтер", сообщает пресс-служба компании бизнесмена.

Его бизнес нацелен на обеспечение Сил обороны Украины амуницией, техникой и оборудованием, гуманитарную помощь мирным жителям и поддержку работы критической инфраструктуры в условиях российских обстрелов.

В рамках милитарного проекта бизнесмена "Стальной фронт" прежде всего оказывается помощь защитникам Украины в виде амуниции, авто, дронов, тепловизоров, дальномеров, фортификационных сооружений, аптечек, турникетов, раций, горючего и прочего. Также в связи с наступлением холодов на передовую отправлены сотни печей, генераторов и зарядных станций.

Кроме того, бизнес Ахметов ДТЭК делает все возможное, чтобы оперативно возвращать свет после террористических атак РФ по энергетическим предприятиям, восстанавливать его в деоккупированных регионах. А еще одно предприятие бизнесмена – "Укртелеком" – в условиях войны предоставляет телекомуслуги в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании (кроме Луганской и частично Херсонской областей).

Кроме того, фонд бизнесмена передает мирным жителям Украины медикаменты. Бизнесмен с первого дня войны находится в Украине и не будет уезжать никуда к победе нашей страны. В настоящее время часть его предприятий переведена в военный режим работы по обеспечению ВСУ и сил обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали.