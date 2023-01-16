Украинский бизнес выделяет 1 миллиард гривень на помощь защитникам Мариуполя и их семьям

ФК "Шахтер" подписал соглашение с лондонским "Челси" о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика. Об этом говорится в заявлении президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Прежде всего он поблагодарил весь мир за помощь Украине, ее армии, ведь благодаря этому мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Президент украинского ФК озвучил свою мечту - выигрывать европейские трофеи. Но сейчас это невозможно из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке. Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день", — говорит он.

И, чтобы приблизить нашу победу, бизнесмен запускает проект "Сердце Азовстали" для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов с бюджетом в 1 млрд грн. Эта инициатива станет частью проекта "Стальной фронт", помогающего ВСУ (на сегодня сумма военной и гумпомощи компаний бизнесмена достигла 4,3 млрд грн).

Президент ФК "Шахтер" подчеркнул, что подвиг защитников Мариуполя не имеет аналогов в современной украинской истории. Именно благодаря их мужеству мы сегодня чувствуем неизбежность победы Украины.

"На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривень. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов", — заявил он.