Украинский бизнесмен пожертвовал своим домом, чтобы уничтожить оккупантов

Бизнесмен сообщил точные координаты ВСУ, а те накрыли технику огнем.

Украинский бизнесмен Андрей Ставницер пожертвовал своим домом по уничтожению российской военной техники.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, бизнесмен по веб-камерам, установленным в его доме, увидел, что оккупанты разместили во дворе 12 единиц техники, в частности, РСЗО, Торнадо-Грады.

Решение бизнесмен принял мгновенно и сообщил "куда следует".

ВСУ благодаря точно полученным координатам уничтожили вражескую технику.

Сам Андрей Ставницер говорит, что ни о чем не жалеет.

"Дом отстрою, страну отстроим, главное спасти больше жизней" — сказал он.

Напомним, что в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и взорвали вертолет.