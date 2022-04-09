Украинский бизнесмен пожертвовал своим домом, чтобы уничтожить оккупантов

Бизнесмен сообщил точные координаты ВСУ, а те накрыли технику огнем.
Украинский бизнесмен Андрей Ставницер пожертвовал своим домом по уничтожению российской военной техники.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, бизнесмен по веб-камерам, установленным в его доме, увидел, что оккупанты разместили во дворе 12 единиц техники, в частности, РСЗО, Торнадо-Грады.
Решение бизнесмен принял мгновенно и сообщил "куда следует".
ВСУ благодаря точно полученным координатам уничтожили вражескую технику.
Сам Андрей Ставницер говорит, что ни о чем не жалеет.
"Дом отстрою, страну отстроим, главное спасти больше жизней" — сказал он.
Напомним, что в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и взорвали вертолет.